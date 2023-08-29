Новые правила перевозки пассажиров и багажа ж/д транспортом начнут действовать с 1 сентября

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С 1 сентября 2023 года начнут действовать новые правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом. Изменения коснутся порядка оформления билетов на поезда дальнего следования, перевозок животных, использования в пути музыкальных инструментов, положений соблюдения пассажирами требований транспортной безопасности.

В новых правилах дополнен перечень документов, на основании которых осуществляется оформление билетов на поезда дальнего следования, а также прописано право пассажира использовать при покупке билета паспорт или свидетельства о рождении с истекшим сроком их действия в течение 90 дней. Кроме того, документ предусматривает право пассажиров верхних полок садиться за столик около нижней полки на время приема пищи на 30 минут утром, вечером и на 1 час в обед.

Также в правилах теперь установлен запрет на высадку из поезда безбилетного несовершеннолетнего пассажира в возрасте до 16 лет. В этом случае контролёры или сотрудники поездной бригады обязаны передать его представителям органов внутренних дел.

Еще одно новое положение обязывает граждан проходить досмотр при входе на объекты железнодорожного транспорта, иначе пассажир не будет допущен ни на вокзал, ни в поезд. Использовать в пути следования музыкальные инструменты и средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и наушников) согласно новым правилам теперь недопустимо, а мелкие собаки без клетки или контейнера могут перевозиться только по правилам для крупных собак.

Отметим, что новые правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом вступают в силу с 1 сентября в соответствии с приказом Минтранса № 352 от 5 октября 2022 г.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на официальном сайте ОАО РЖД, сообщает пресс-служба КбшЖД.

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