Я нашел ошибку
Главные новости:
Значительные средства выделяются на выведение новых сортов сельхозкультур и размножение семенного материала.
Самарские селекционеры и аграрии помогают обеспечить продовольственный суверенитет
Погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 58,4 млн тонн в январе-ноябре
Послания с самыми теплыми пожеланиями отправятся к самарским бойцам на передовую уже сегодня, чтобы согреть наших ребят.
Дети сотрудников самарского Росреестра написали письма и нарисовали открытки нашим бойцам в зону СВО
Предложение актуально как для новых, так и для действующих клиентов билайна.
Новогодние выгодные комплекты: популярные модели смартфонов по специальной цене только в билайне
Жителей Самарской области приглашают пройти диспансеризацию
Жителей Самарской области приглашают пройти диспансеризацию
Только 5% российских работодателей решили отказаться от новогодних корпоративов в целях оптимизации бюджета
Только 5% российских работодателей решили отказаться от новогодних корпоративов в целях оптимизации бюджета
«В приоритете качество и безопасность»: эксперт Самарского областного онкодиспансера выступила с лекцией на выставке «Россия»
«В приоритете качество и безопасность»: эксперт Самарского областного онкодиспансера выступила с лекцией на выставке «Россия»
Молодая автомобилистка в Самаре врезалась в КАМАЗ
Молодая автомобилистка в Самаре врезалась в КАМАЗ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.58
0.91
EUR 99.13
0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»
В Самаре открывается выставка, посвящённая истории завода Масленникова
Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Новогодние выгодные комплекты: популярные модели смартфонов по специальной цене только в билайне

6 декабря 2023 14:12
103
Предложение актуально как для новых, так и для действующих клиентов билайна.

Erid: LatgC5vDv

Мобильный оператор билайн предлагает отличную возможность порадовать себя и своих близких полезными подарками — в интернет-магазине и офисах продаж билайна доступны популярные модели смартфоны брендов TECNO, Infinix, Xiaomi и др. в комплекте с бонусными рублями и дополнительными товарами: аксессуаром, страховкой, билайн ТВ или настройками.

Предложение актуально как для новых, так и для действующих клиентов билайна. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонусные рубли придут сразу на ваш номер. Их можно использовать для оплаты услуг связи или домашнего интернета билайн.

Ознакомиться с полным списком участвующих в новогодней акций смартфонов можно по ссылке.

А одним из самых интересных предложений является TECNO Camon 20 Pro на 256 Гб, чья задняя панель со сложным геометрическим узором, созданная из экокожи и керамики, придает этой модели особый шарм и превращает смартфон в стильный аксессуар.

TECNO Camon 20 Pro оснащен основной камерой на 64 Мп с продвинутым модулем RGBW Pro, дополнен оптической стабилизацией (OIS), что позволяет делать превосходные фотографии в темное время суток, а еще помогает снимать видео в высоком разрешении и с плавной динамикой. А фронтальная камера на 32 Мп порадует качеством селфи и видеозвонков.

В этот смартфон установлен аккумулятор на 5000 мА*ч, к нему также идет зарядка на 33 Вт, что позволят пользоваться телефоном целый день и быстро подзарядить его при первой необходимости. Стоимость комплекта с TECNO Camon 20 Pro составит 17 990 рублей, его покупатели получают дополнительные товары и услуги на сумму до 10 000 рублей, что делает покупку крайне выгодной.

Воспользоваться новогодним предложением «3 в 1» от билайна можно до 31 января 2024 года. Все подробности акции, полные условия участия и информация об организаторе доступны по ссылке.

Не упустите шанс в этот новогодний период порадовать себя и своих близких, воспользовавшись специальным предложением от билайна.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:  источник «пресс-служба билайна»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Аномальные холода идут в Самарскую область
6 декабря 2023  10:29
Аномальные холода идут в Самарскую область
186
5 декабря 2023  23:31
Полпред Президента Игорь Комаров отметил самарский опыт в сфере защиты окружающей среды
233
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей
5 декабря 2023  12:54
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей
1520
в 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
5 декабря 2023  12:48
В 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
545
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
5 декабря 2023  10:12
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
440
Весь список