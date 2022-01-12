Новогодние праздники прошли без серьезных технологических нарушений в работе электрических сетей в Самарской области

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В праздничные дни, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, энергетики Самарской сетевой компании прияли усиленные меры для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей Самарской области.

В этот период круглосуточное дежурство несли специалисты Центральной диспетчерской службы, диспетчерских служб всех семи электрических сетей компании, а также 27 оперативно-выездных бригад общей численностью 150 человек. В любой момент по сигналу диспетчера оперативный персонал был готов выехать на место происшествия и восстановить электроснабжение потребителей.

Новогодние праздники прошли без серьезных технологических нарушений в работе электрических сетей АО «ССК», и все обращения потребителей, подключенных к сетям компании, были отработаны в полном объеме и в нормативные сроки.