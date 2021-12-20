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«Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi»: новая акция билайна с выгодой до 50%

20 декабря 2021 14:23
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В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi. Вы сможете подобрать устройство, отвечающее вашим запросам и бюджету.

Оператор билайн анонсирует выгодное предложение для своих клиентов — до конца декабря в интернет-магазине и розничной сети мобильного оператора будет действовать акция «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi».

По цене смартфона без акции в билайне вы можете приобрести специальный комплект, в который будет входить новый смартфон от Samsung или Xiaomi, услуги связи или «Комплексная защита», а также аксессуары. Выгода такого комплекта может составить до 50% — точный размер скидки зависит от выбранной модели смартфона.

В акции участвуют более 10 топовых моделей брендов Samsung и Xiaomi. Вы сможете подобрать устройство, отвечающее вашим запросам и бюджету.

Услуга «Комплексная защита» для смартфона будет действовать два года. В комплекте вы также получаете sim-карту с балансом от 2000 до 18000 рублей (сумма также будет зависеть от выбранной модели смартфона). В счет этого баланса вы можете подключить любой из тарифов: «Близкие люди»/«Близкие люди+»,  «На Максимум»/«На Максимум +», «Твое решение». С выбором тарифа под свои нужды вам поможет мобильное приложение или сайт билайна, а также наши специалисты в офисе продаж.

Действующие абоненты билайна в рамках акции «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi» смогут застраховать смартфон на ту же сумму — от 2000 до 18000 рублей.

В комплект так же будет подписка на видеосервис «START» сроком на полгода, доступ к которому предоставляет билайн ТВ.

Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна по адресу — beeline.ru/shop/catalog/actions/novogodnie-komplekty-samsung-i-xiaomi/. Акция «Новогодние комплекты со смартфонами Samsung и Xiaomi» действует до 31 декабря 2021 года.

***

Организатор Акции: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме респ. Крым и г. Севастополь. Цена комплекта равна цене смартфона без акции. Количество товаров ограничено. Перечень аксессуаров, не участвующих в акции доступен на beeline.ru.

Услуга «Защита экрана» от АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.) сроком на 3, 6 и 12 мес. на выбор клиента. Услуга предоставляется при информационно-технической поддержке АО «НСК» и оператора электронных денежных средств АО «Альфа-Банк» (лицензия ЦБ РФ № 1326). Стоимость и подробности – на https://static.beeline.ru/upload/dpcupload/contents/291/31100_offer_120721.pdf

 

Фото:   билайн

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