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Новая страница в истории цифровой литературы: билайн перезапускает сервис книги билайн

31 октября 2023 14:06
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Обновленный сервис стал открыт не только для клиентов билайна, но и для всех пользователей в России.

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Книги билайн объявляют перезапуск. В рамках стратегии по расширению доступа и улучшению пользовательского опыта обновленный сервис стал открыт не только для клиентов билайна, но и для всех пользователей в России.

Основанный в 2015 году, сервис прошел путь от мобильной библиотеки до платформы, предлагающей тысячи электронных и аудиокниг от ведущих издательств. Теперь книги билайн — это целый мир, где каждый найдет что-то для себя: от бизнес-литературы до фэнтези. Сервис предлагает широкий выбор жанров, профессиональную озвучку аудиокниг, а также высокофункциональный плеер и удобный ридер с гибкими настройками для комфортного прослушивания и чтения книг. Среди ключевых особенностей — возможность загружать собственные книги для чтения без подписки, менять тему приложения, поддержка CarPlay и Android Auto, а также синхронизация между несколькими устройствами.

Книжный сервис предлагает разные варианты подписок. Пользователи могут выбрать подходящий для себя тариф — книги, аудиокниги или полный доступ ко всему контенту. С прозрачной и доступной тарификацией от 12 рублей в день, книги билайн предоставляют неограниченный доступ к тысячам произведений — все они входят в подписку, в сервисе нет контента, доступ к которому предоставляется за отдельную плату.

Команда проекта активно работает над расширением библиотеки. Так, например, в сервисе уже доступна «Баллада о змеях и певчих птицах» Сьюзен Коллинз, автора «Голодных игр» — это возвращение в мир культовой трилогии, рассказывающее подлинную историю становления злодея и президента Панема — Кориолана Сноу. Роман экранизирован, и в скором времени ожидается мировая кинопремьера.

А ценителям историй успеха книги билайн готовы предложить вдохновляющую автобиографию Уилла Смита — «Will. Чему может научить нас простой парень, ставший самым высокооплачиваемым актером Голливуда», которую актер написал совместно с Марком Мэнсоном, автором бестселлера «Тонкое искусство пофигизма».

В честь перезапуска сервиса книги билайн дарят всем новым пользователям два месяца общей подписки на книги и аудиокниги. Также в поддержку проекта вышла лимитированная коллекция мерча, вдохновленная русской литературой, широкой и необъятной. Коллекция уже доступна на сайте компании.

«Наблюдая за динамичным ростом интереса к электронным и аудиокнигам в России, мы осознали, что потребность в качественной литературе, доступной в любое время и с любого устройства, становится все более актуальной. Рынок цифровых книг пережил значительные изменения за последний год, и это стало мощным стимулом для нас не просто обновить, но и масштабно перезапустить книги билайн. Наша цель — сделать любимые книги доступными для всех, вне зависимости от вашего мобильного оператора. Мы верим в то, что чтение объединяет людей по всему миру, стремимся найти интересные книги и сделать их доступнее для каждого, кто разделяет с нами страсть к новым знаниям и литературным открытиям», — прокомментировал перезапуск книги билайн директор по развитию нетелеком продуктов и цифровых сервисов компании Иван Савкин.

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Фото:   freepik.com

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