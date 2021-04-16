Николя Мор утвержден на пост Президента АО «АВТОВАЗ»

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Совет Директоров АО «АВТОВАЗ» утвердил решение о назначении Николя Мора (Nicolas Maure) на пост Президента АО «АВТОВАЗ» с 1 июня 2021 года, когда истечет срок полномочий в этой должности Ива Каракатзаниса. Николя Мор также сохранит позицию Генерального Директора по операциям Groupe Renault в России и СНГ, которую он займет с 1 мая 2021 года.

Новое место работы и должность Ива Каракатзаниса, занимающего пост Президента АВТОВАЗа с 1 июня 2018 года, будут объявлены дополнительно.

«Я приветствую возвращение господина Мора на АВТОВАЗ, - заявил Ив Каракатзанис: Я уверен, что его личный опыт и ранее полученные знания о компании и российском рынке помогут АВТОВАЗу преодолеть любые препятствия. Я хочу лично поблагодарить всю команду АВТОВАЗа за плодотворные 3 года, которые мы провели вместе, и пожелать каждому сотруднику личных побед и успехов».

«Сегодня АВТОВАЗ находится на уверенном пути позитивных изменений. Вместе с командой Компании я буду использовать весь свой опыт для дальнейшей трансформации АВТОВАЗа в эффективного автопроизводителя мирового класса», - заявил Николя Мор. «От имени Совета Директоров АВТОВАЗа я хотел бы выразить господину Каракатзанису свою искреннюю благодарность за его большие достижения в течение последних трех лет, в том числе в период пандемии COVID-19. Коммерческие и финансовые показатели Компании продолжали значительно улучшаться в течение этих лет», - отметил г-н Мор, сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.