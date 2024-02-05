Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса» за 475 млрд рублей

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Компания из Нидерландов Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» консорциуму частных инвесторов, теперь Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. Стоимость сделки составила 475 млрд рублей, сообщила 5 февраля компания на своем сайте, пишут "Известия".

Основным владельцем назван ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Новой головной компанией станет акционерное общество (МКАО) «ЯНДЕКС», акции которого будут торговаться на Мосбирже.

Как отметил в беседе с «Известиями» декан факультета права НИУ ВШЭ, член РОЦИТ Вадим Виноградов, это станет новым этапом развития «Яндекса» и важнейшим решением для России в целом.

«По сути, для компании ничего не поменяется. Слухи о национализации «Яндекса» не оправдались. «Яндекс» остается частной, независимой и публичной компанией, ни у кого из совладельцев акций нет контролирующего пакета», — сказал эксперт.

Он напомнил, что менеджменту принадлежит крупнейшая доля компании. Кроме того, полномочия менеджеров расширились, они и дальше продолжат управлять компанией, станут совладельцами «Яндекса» и войдут в группу частных инвесторов.

«Вся команда менеджмента и генеральный директор остаются прежними. Для России это тоже важно, потому что «Яндекс» становится примером крупной частной технологической компании, которая может успешно развиваться в России и конкурировать с зарубежными платформами и технологиями. Немногие частные компании в России обладают известным за рубежом брендом», — отметил специалист.

Он заключил, что ни один из пайщиков ЗПИФ, нового владельца «Яндекса», не находится под санкциями. Это стало возможностью для международного бизнеса «Яндекса» продолжить проекты за рубежом.

Также в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил согласование сделки по продаже бизнеса «Яндекса» с администрацией президента РФ. Он назвал ее корпоративным вопросом.

Фото: iphones.ru