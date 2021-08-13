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Пока что такая возможность не заявлена для всех пользователей, однако исследователи при помощи специального софта смогли ей воспользоваться.
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Наушники AirPods Pro: гарнитура способна анализировать частоту дыхания при помощи микрофонов

13 августа 2021 22:31
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Пока что такая возможность не заявлена для всех пользователей, однако исследователи при помощи специального софта смогли ей воспользоваться.

Apple и Корнельский университет опубликовали исследование, в котором раскрыли одну из возможностей наушников AirPods Pro, передает iphones.ru cо ссылкой на 9to5Mac.

Оказывается, гарнитура способна анализировать частоту дыхания при помощи микрофонов. Пока что такая возможность не заявлена для всех пользователей, однако исследователи при помощи специального софта смогли ей воспользоваться.

По слухам, следующее поколение AirPods Pro получит датчики для отслеживания показателей здоровья. Таким образом, наушники должны стать ещё и фитнес-трекером. 

 

Фото:   phones.ru

Теги: частота дыхания AirPods Pro наушники

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