NASA: сотрудничество РФ и США по гражданской космической программе остается прочным и не прекратится из-за Украины

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Сотрудничество России и США по гражданской космической программе остается прочным и не прекратится из-за событий на Украине. Об этом заявил в пятницу глава NASA Билл Нельсон, выступая в эфире телекомпании CNN, передает ТАСС.

"Отношения в рамках гражданской космической программы между космонавтами и астронавтами остаются прочными, крайне профессиональными", - подчеркнул Нельсон. "Мы начали их еще с Советским Союзом, в разгар холодной войны", - указал он, напомнив о советско-американском экспериментальном полете "Союз - Аполлон".

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