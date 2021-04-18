NASA : Первые летные испытания вертолета на Марсе намечен на 19 апреля

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Первые летные испытания вертолета Ingenuity ("Изобретательность"), доставленного на Марс на борту марсохода Perseverance ("Настойчивость"), состоятся, как ожидается, в ближайший понедельник. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает ТАСС.

Согласно сообщению NASA, испытания вертолета должны начаться приблизительно в 03:30 по времени Восточного побережья США (10:30 мск). При этом данные о них "поступят на Землю спустя несколько часов". В случае, если испытательный полет не будет отложен, специалисты NASA проведут брифинг, который начнется в 14:00 (21:00 мск).

Ранее первый полет Ingenuity, который изначально был намечен на 11 апреля, несколько раз откладывался. При этом в NASA отмечали, что все системы Ingenuity работают штатно.

Марсоход Perseverance 18 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Фото: ok.ru