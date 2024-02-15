Начальнику КбшЖД Вячеславу Дмитриеву вручили премию «Команда Путина»

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В Самаре прошло торжественное вручение премии «Команда Путина». Среди награждённых – люди разных возрастов и профессий, но всех их объединяет одно – любовь к стране и желание сделать её лучше. Почётной грамоты и знака «Команда Путина» удостоен начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

"Это награда всего 40-тысячного коллектива Куйбышевской железной дороги, который сплочённо выполняет все задачи, поставленные нашим Президентом и Правительством на благо страны", – отметил Вячеслав Дмитриев.

Куйбышевской магистралью на постоянной основе осуществляется доставка автотранспорта и других грузов, собранных Общероссийским народным фронтом для Донбасса. Так, в 2022 году была реализована совместная акция «Поезд Победы», в рамках которой на территорию Луганска были направлены строительные материалы, в мае 2023 года Куйбышевская железная дорога приняла участие в масштабной акции ОНФ «Автопоезд». Также железнодорожники регулярно отправляют гуманитарную помощь военным, принимающим участие в специальной военной операции.

Напомним, премия «Команда Путина» инициирована Общероссийским народным фронтом в 2022 году и работает как инструмент чествования тех, кто, несмотря на сложности, служит своей профессии на благо страны. Ранее вручение премии проходило в выборочных регионах, а в 2023 году прошло уже по всей стране, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД