Начались продажи электромобилей российского бренда Evolute, седан уже в наличии у дилеров © РИА Новости / Павел Бедняков

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Продажи электромобилей российского бренда Evolute начались, седан i-PRO уже в наличии у официальных дилеров, говорится в сообщении липецкого автопредприятия "Моторинвест", передает РИА Новости.

"ООО "Моторинвест" объявляет о старте продаж российских электромобилей Evolute. Это первые электромобили, произведенные в России для российских потребителей. Модель линейки Evolute – седан i-PRO уже в наличии у официальных дилеров бренда", - говорится в сообщении.

Рекомендованная розничная цена на электрический седан Evolute i-PRO составляет 2,99 миллиона рублей. При этом на электрокар можно взять льготный автокредит: с учетом субсидии Минпромторга РФ стоимость новинки составит 2,065 миллиона рублей, ранее отмечали в "Моторинвесте". Дилерская сеть Evolute пока охватывает 6 российских регионов. Так, электромобили доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Краснодаре, скоро в Ростове-на-Дону, Сочи и Симферополе.

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков