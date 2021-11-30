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На твоей стороне – где бы ты ни был: билайн предлагает абонентам настроить персональный роуминг
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На твоей стороне – где бы ты ни был: билайн предлагает абонентам настроить персональный роуминг

30 ноября 2021 09:59
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Теперь клиенты билайн могут отправиться в путешествие с личным «роуминг-чемоданом», заранее выбрав один из пяти тарифных пакетов.

Устроить себе испытание на прочность в заснеженных горах, провести весь день на пляже под палящим солнцем или вовсе затеряться в джунглях – отдыхай и путешествуй вместе с персональным роумингом от билайн. Оператор запустил новое предложение – роуминг, который каждый абонент может подстроить под себя*. 

Теперь клиенты билайн могут отправиться в путешествие с личным «роуминг-чемоданом», заранее выбрав один из пяти тарифных пакетов с учетом персональных интересов и специфики отдыха.

Провести внезапное рабочее совещание, посоветовать друзьям рецепт нового блюда, которое ты только что попробовал, и просто делиться самыми незабываемыми моментами отдыха в реальном времени – билайн поддержит абонента в разных ситуациях, даже необычных. 

Настроить персональный роуминг можно самостоятельно в приложении билайн: все, что нужно – это выбрать оптимальный пакет из представленных на выбор и подключить его. Оператор на основе потребления и предыдущего опыта использования связи в роуминге, если таковой есть, подбирает пять вариантов пакетов разного объема для путешествий от 3 до 15 дней. Абоненты могут подключить пакет, находясь еще дома, а активируется он автоматически после использования связи за границей.

Кроме того, в рамках предложения клиентам доступны дополнительные преимущества, например, вернуть деньги на счет за неиспользованный пакет, если поездка вдруг отменилась. Пакет можно активировать или вернуть деньги за него в течение 180 дней с даты приобретения**. А еще пакетом можно пользоваться даже при перемещении между странами без дополнительной платы, ведь персональный роуминг от билайн действует в более чем 140 странах. 

«У каждого из нас свои вкусы, и каждый из нас любит отдыхать по-своему. Кто-то выберет активное путешествие, полное приключений и событий, которым он захочет тут же поделиться с близкими, а кто-то предпочтет тихий отдых вместе с любимыми фильмами, сериалами и книгами. Мы понимаем, что каждый наш клиент – это уникальная личность со своими потребностями и желаниями, поэтому стараемся быть полезными и предоставлять персонализированные предложения. Вместе с персональным роумингом от билайн можно провести отдых так, как хочешь и планируешь, и оставаться на связи», - отмечает Александр Фетисов, вице-президент по продуктовому маркетингу билайн.

*Услуга платная. Действует в международном роуминге в ряде стран для физлиц — абонентов билайн предоплатной системы расчётов. Несовместима с тарифами «На максимум!», «На максимум+!», «Все за 1800 + роуминг архив 03.2021» и акцией «Специальное предложение от Visa и билайн». Подробные условия, ограничения и страны, где действуют персональные пакеты, — в приложении билайн (12+).

** Возврат возможен при условии, что пакет не был активирован.

 

Фото:   билайн

 

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