На Толевой для школьников провели акцию «Безопасная железная дорога!»

116

Сегодня в Самаре на остановочном пункте Толевая железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции провели профилактическое мероприятие «Безопасная железная дорога» для школьников. Акция направлена на предупреждение травматизма несовершеннолетних на железнодорожных путях.

В ходе мероприятия ребятам напомнили о правилах поведения на платформах и вблизи путей. Рассказали, с какой скоростью едет поезд и почему его тормозной путь может достигать 1 км и о том, что нельзя приближаться к контактной сети с высоким напряжением, так как поражение током и как следствие - сильный ожог от провода может произойти даже тогда, когда человек находится от него на расстоянии 2 м.

Дети также приняли участие в тематической викторине и получили памятные призы за правильные ответы на вопросы.

С начала 2023 года на КбшЖД из-за пренебрежения правилами безопасности пострадали пять несовершеннолетних, из них трое - погибли. За аналогичный период прошлого года было травмировано три подростка, смертельных случаев не зафиксировано. В Самарской области в 2023 году пострадал один ребенок, в 2022 году – два.

Отметим, что главной причиной травматизма на железной дороге по-прежнему остается нарушение правил личной безопасности. Так, 8 февраля текущего года на станции Безенчук был травмирован подросток, к счастью остался жив.

Куйбышевская железная дорога призывает педагогов и родителей не оставаться безучастными к нарушению детьми правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре и просит регулярно проводить с ними разъяснительные беседы о том, как нужно вести себя на объектах стальной магистрали.

Фото: пресс-служба КбшЖД