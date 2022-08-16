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На российских вокзалах появились капсульные отели за 250 рублей в час

16 августа 2022 18:08
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Каждая капсула оснащена шторкой, USB-зарядкой и отделением для багажа.

На российских железнодорожных вокзалах начинает работать новый сервис — капсульные отели, предназначенные для более комфортного отдыха пассажиров. На аренду индивидуальных мест для сна действует гибкая система тарифов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Первые подобные отели уже начали действовать на Ярославском и Казанском вокзалах в Москве, где в залах «Комфорт» разметили специальные капсулы для отдыха. Они оборудованы шумоизоляционными шторками, USB-розетками для подзарядки мобильных гаджетов и отделениями для хранения багажа.

Кроме того, пассажиру, решившему воспользоваться услугой, будет выдана подушка, комплект одноразового постельного белья и плед. За отдельную плату доступны наборы для бритья и личной гигиены. Каждая из капсул рассчитана на одного человека, однако предусмотрено совместное размещение матерей с детьми в возрасте до шести лет.

Капсулы на вокзалах можно бронировать на различные сроки. К примеру, 1 час аренды обойдется в 250 руб., 3 часа — 450 руб., 6 часов — 800 руб., а 12 часов — 1500 руб. Услуга предоставляется круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в российских поездах могут появиться капсульные вагоны, где каждое место будет индивидуальным, со своим столиком, шторкой, UBS-портом, местом для ручной клади и подсветкой. 

 

Фото:   РЖД/РБК

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