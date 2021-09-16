30 сентября—1 октября на площадке технопарка «Жигулевская долина» состоится Третий инжиниринговый Форум, посвященный основным направлениям развития индустрии инжиниринга в отраслях топливно-энергетического комплекса.
«Жигулевская долина» приглашает на прямой эфир — обзор Форума, который состоится в четверг 16 сентября в инстаграм-аккаунте
Спикер эфира: заместитель руководителя Регионального центра инжиниринга Александр Кравчук расскажет о главном инжиниринговом событии этого года
На эфире вы узнаете:
— Почему становится традицией проводить Инжиниринговый Форум именно в Самарской области, на площадке технопарка «Жигулевская долина»;
— Цель Форума и его организаторы;
— Обсуждаемые вопросы и ключевые участники;
— Программа, основные темы мероприятий;
— Как стать участником Форума;
Начало эфира в 15:00.