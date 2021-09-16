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30 сентября—1 октября на площадке технопарка «Жигулевская долина» состоится Третий инжиниринговый Форум, посвященный основным направлениям развития индустрии инжиниринга в отраслях топливно-энергетического комплекса.

«Жигулевская долина» приглашает на прямой эфир — обзор Форума, который состоится в четверг 16 сентября в инстаграм-аккаунте

Спикер эфира: заместитель руководителя Регионального центра инжиниринга Александр Кравчук расскажет о главном инжиниринговом событии этого года

На эфире вы узнаете:

— Почему становится традицией проводить Инжиниринговый Форум именно в Самарской области, на площадке технопарка «Жигулевская долина»;

— Цель Форума и его организаторы;

— Обсуждаемые вопросы и ключевые участники;

— Программа, основные темы мероприятий;

— Как стать участником Форума;

Начало эфира в 15:00.