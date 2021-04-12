На «ОДК-Кузнецов» в День космонавтики провели прямую трансляцию из цеха ракетных двигателей 

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12 апреля специалисты Самарского предприятия Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха впервые провели трансляцию из цеха сборки ракетных двигателей. Конструктор, технолог и сборщик в прямом эфире рассказали о своей работе, привели интересные факты о ракетном двигателестроении и показали уникальные видео-кадры производства.

Сотрудники ПАО «ОДК-Кузнецов», занятые в производстве ракетных двигателей, показали старшеклассникам, как создается двигатель для космической ракеты. Современный формат мероприятия, молодость и увлеченность выступающих и содержательный материал и визуализация сложных для представления технических процессов привлекли к участию школьников из более чем 100 самарских учебных заведений.

«Современные технологии позволяют нам из закрытого, а когда-то даже секретного цеха, рассказывать вам, как мы работаем, показать уникальность профессии двигателестроителя. Совсем недавно об этом нельзя было даже помыслить, но как бы ни развивались виртуальные технологии, люди всегда будут жить в материальном мире, а значит у двигателистов – металлургов, рабочих, инженеров – всегда будет работа», - сообщил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев:

Самым сложным для «учителей» - конструктора ракетных двигателей Дмитрия Братчинина и инженера-технолога Романа Бугакова - стало рассказать о высокотехнологичных процессах доступно и динамично. Сменяя друг друга, специалисты рассказывали, как с помощью перспективных технологий 3D-моделирования можно создать новый двигатель, произвести необходимые расчеты в конструкторских программах, осуществить сборку и разборку всех элементов двигателя в виртуальной среде, смоделировать технологию изготовления изделия, а затем перенести ее в производственный цех, где отливают и обрабатывают детали для ракетных двигателей, а далее собирают каждый элемент в единое целое, проводят предварительные испытания каждого узла.

«На заключительном этапе каждый ракетный двигатель проходит огневые испытания на специализированном полигоне, после чего уже устанавливается на ракету», - рассказал слесарь-сборщик ракетных двигателей Валентин Сульянов. «Прожиг» ракетного двигателя на испытательном стенде – самый зрелищный и эмоциональный момент в технологической цепочке создания ракетного двигателя, стал заключением трансляции.

Сотрудники «ОДК-Кузнецов» ответили на вопросы школьников, рассказали о возможностях самореализации молодых специалистов, действующих программах поддержки для студентов и вчерашних выпускников технических вузов, решивших посвятить себя двигателестроению.