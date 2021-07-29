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На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле "Наука"

29 июля 2021 21:35
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Как сообщил хьюстонский Центр управления полетами, из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.

Российский космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полетами о незапланированном включении двигателей нового модуля "Наука", передает РИА Новости.

Переговоры экипажа с Землей транслирует НАСА.

"Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это", — сказал Новицкий.

Как сообщил хьюстонский Центр управления полетами, из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.

Для того, чтобы компенсировать возмущения и потерю ориентации в пространстве, на МКС пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск".

Из трансляции позднее стало известно, что двигатели "Науки" удалось отключить и вернуть контроль за ситуацией. Инцидент не представлял опасности для экипажа.

 

Фото:   Roscosmos / NASA / МКС / РИА Новости

Теги: включение двигателей МКС Модуль "Наука"

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