На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле "Наука"

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Российский космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полетами о незапланированном включении двигателей нового модуля "Наука", передает РИА Новости.

Переговоры экипажа с Землей транслирует НАСА.

"Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это", — сказал Новицкий.

Как сообщил хьюстонский Центр управления полетами, из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.

Для того, чтобы компенсировать возмущения и потерю ориентации в пространстве, на МКС пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск".

Из трансляции позднее стало известно, что двигатели "Науки" удалось отключить и вернуть контроль за ситуацией. Инцидент не представлял опасности для экипажа.

Фото: Roscosmos / NASA / МКС / РИА Новости