На МКС незапланированно включились двигатели на новом модуле "Наука"

Российский космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полетами о незапланированном включении двигателей нового модуля "Наука", передает РИА Новости.
Переговоры экипажа с Землей транслирует НАСА.
"Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это", — сказал Новицкий.
Как сообщил хьюстонский Центр управления полетами, из-за включения двигателей станция изменила свое положение в пространстве.
Для того, чтобы компенсировать возмущения и потерю ориентации в пространстве, на МКС пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск".
Из трансляции позднее стало известно, что двигатели "Науки" удалось отключить и вернуть контроль за ситуацией. Инцидент не представлял опасности для экипажа.
Фото: Roscosmos / NASA / МКС / РИА Новости