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Сегодня на Куйбышевской магистрали объявлен Единый день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в рамках которого железнодорожники при участии представителей ОГИБДД, Ространснадзора по Приволжскому Федеральному Округу, СЛУ МВД России на транспорте провели профилактические акции на переездах с наиболее интенсивным автомобильным потоком.

Мероприятия были организованы в Самарской, Пензенской и Ульяновской областях, в Республиках Мордовия, Башкортостан и Татарстан. Водителям автомобилей напомнили правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, обратили особое внимание на тяжесть последствий ДТП, вручили информационные памятки и тематические сувениры, а также протестировали на знание ПДД.

С начала 2023 года на железнодорожных переездах Куйбышевской магистрали по вине водителей произошло шесть ДТП, в прошлом году за этот же период - пять.

Куйбышевская железная дорога призывает водителей автотранспорта быть предельно осторожными и внимательными за рулем. Около переезда необходимо убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного, если в пределах видимости приближается поезд или образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

За нарушение правил проезда через железнодорожный переезд предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 до 6 месяцев, сообщает пресс-служба КбшЖД.

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