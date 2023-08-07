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На космодроме Восточный ведется подготовка к запуску ракеты «Союз-2.1б»

7 августа 2023 09:57
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На космодроме Восточный ведется подготовка к запуску ракеты «Союз-2.1б»

На космодроме Восточный продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической межпланетной станцией (АМС) «Луна-25».

В монтажно-испытательном корпусе ракет-носителей космодрома специалисты АО «РКЦ «Прогресс» и АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» завершили цикл испытаний и осуществили перекладку сборки первой и второй ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б» на транспортно-установочный агрегат.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с АМС «Луна-25» запланирован на август 2023 года.

 

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