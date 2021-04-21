На КбшЖД стартует новый этап познавательного проекта для школьников «Космический экспресс»

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В рамках празднования Дня космонавтики и 60-летия со дня первого полета человека в космос, Куйбышевская железная дорога и АО «Самарская пригородная пассажирская компания» запустили уникальный историко-патриотический проект для школьников Самарского региона «Космический экспресс».

24 апреля в рамках познавательного проекта школьники из городов Тольятти и Жигулевск отправятся в Самару на пригородном электропоезде, чтобы ознакомиться с историей одного из крупнейших космических центров России.

В программе тура выходного дня школьники посетят Центр Управления полетами в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева, музей авиации и космонавтики, конструкторское бюро и другие городские достопримечательности, производственные объекты и объекты патриотической направленности города Самара.

В пригородных поездах принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов.