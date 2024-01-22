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На КбшЖД запланированы новые маршруты в рамках проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний»

22 января 2024 15:53
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Уже в феврале из Самары и Пензы в Тулу отправится тематический поезд, в котором предусмотрены экскурсионные программы.

Куйбышевский филиал АО «ФПК» в 2024 году предложит новые возможности для путешествий по городам России в рамках проектов «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний». 

Уже в феврале из Самары и Пензы в Тулу отправится тематический поезд, в котором предусмотрены экскурсионные программы: «Куликовская битва – сражение, определившее дальнейший ход истории России», «История Государства Российского. Тульский край», «Яркие выходные в Туле».

В марте жители Самары и Саранска смогут совершить путешествие в Кострому, родину Снегурочки и ювелирную столицу России, известную своими историческими достопримечательностями.

С 12 по 14 апреля будет запущен прямой тематический маршрут Тольятти – Волгоград – Тольятти, который пройдет в формате проекта «Вагон знаний» c программой «Главный урок истории».

Ребята посетят памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане, экспозицию «Оружие Победы» в музее-панораме «Сталинградская битва». В пути следования детей ждет образовательная программа, связанная с историей Великой Отечественной войны. Также школьники из других городов смогут присоединиться к путешествию на станциях Жигулевское Море, Жигулевск, Сызрань-1.

Стоит отметить, что графиком тематических железнодорожных поездок предусмотрены прямые маршруты из Ульяновска и Самары в Волгоград.

Также путешественников ждут уже ставшие популярными маршруты, которые позволяют посетить Казань, Йошкар-Олу, Чебоксары, Нижний Новгород, Пензу, Екатеринбург и другие города.

В составах поездов, которые курсируют по данным маршрутам, включены современные вагоны. В них есть все необходимое для поездки: кондиционеры, биотуалеты, зарядки для мобильных устройств и многое другое, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

Теги: Акценты Самара

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