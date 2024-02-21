На КбшЖД круглосуточно проводятся мероприятия по недопущению образования наледи на контактной сети

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На Куйбышевской железной дороге в период сложных метеорологических условий в круглосуточном режиме проводятся работы по недопущению образования наледи на контактной сети, ведется мониторинг погодных условий, а также сбор информации от локомотивных бригад во время следования по маршруту.

На линиях с интенсивным движением поездов осуществляется обработка контактной сети антигололедной жидкостью с помощью специальных установок «Колибри». При получении сигнала от специалистов и локомотивных бригад, техника оперативно переводится на те участки, где возникла необходимость.

Для проведения обработки контактной сети от наледи в настоящее время задействовано 25 локомотивов, оборудованных вибропантографами и пневмобарабанами. Кроме того, в зимний период текущего года организована экспериментальная работа маневрового тепловоза, оборудованного вибролыжей. В состоянии постоянной готовности находится 50 установок механической очистки гололеда. Это специальные устройства, которые при движении сбивают наледь с контактной сети.

Всего в зимний период 2023 – 2024 годов на подстанциях реализованы более 140 схем профилактического подогрева и плавки гололеда на проводах контактной сети, которые позволяют избегать обледенения, следовательно, обеспечивать безопасную и надежную работу железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото: pxhere.com