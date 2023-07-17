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На КбшЖД количество нарушителей ПДД при пересечении железнодорожных переездов снизилось на 40%

17 июля 2023 14:31
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Самым массовым видом нарушений правил дорожного движения на переездах остается проезд под запрещающий сигнал светофора.

За первое полугодие 2023 года Куйбышевская железная дорога отмечает снижение числа нарушителей правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожных переездах на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За шесть месяцев текущего года дежурными работниками по железнодорожным переездам зафиксировано 168 фактов нарушений ПДД водителями (за аналогичный период прошлого года – 283), больше всего нарушений зафиксировано в Республике Башкортостан и Самарской области.

Самым массовым видом нарушений правил дорожного движения на переездах остается проезд под запрещающий сигнал светофора. Вся информация о фактах недисциплинированного вождения передается в территориальные подразделения ГИБДД.

Для обеспечения безопасности движения поездов и снижения аварийности с автотранспортом на переездах железнодорожники продолжают проводить комплекс профилактических мероприятий. За январь-июнь 2023 года сотрудниками Куйбышевской железной дороги совместно с инспекторами региональных подразделений ГИБДД провели порядка 350 рейдов на местах пересечения автомобильных и железной дорог.

Куйбышевская магистраль призывает водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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