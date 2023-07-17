На КбшЖД количество нарушителей ПДД при пересечении железнодорожных переездов снизилось на 40%

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За первое полугодие 2023 года Куйбышевская железная дорога отмечает снижение числа нарушителей правил дорожного движения (ПДД) на железнодорожных переездах на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. За шесть месяцев текущего года дежурными работниками по железнодорожным переездам зафиксировано 168 фактов нарушений ПДД водителями (за аналогичный период прошлого года – 283), больше всего нарушений зафиксировано в Республике Башкортостан и Самарской области.

Самым массовым видом нарушений правил дорожного движения на переездах остается проезд под запрещающий сигнал светофора. Вся информация о фактах недисциплинированного вождения передается в территориальные подразделения ГИБДД.

Для обеспечения безопасности движения поездов и снижения аварийности с автотранспортом на переездах железнодорожники продолжают проводить комплекс профилактических мероприятий. За январь-июнь 2023 года сотрудниками Куйбышевской железной дороги совместно с инспекторами региональных подразделений ГИБДД провели порядка 350 рейдов на местах пересечения автомобильных и железной дорог.

Куйбышевская магистраль призывает водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов, сообщает пресс-служба КбшЖД.

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