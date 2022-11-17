На АвтоВАЗе собрали второй экземпляр рестайлинговой Lada Vesta NG

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На АвтоВАЗе собрали второй пробный экземпляр автомобиля Lada Vesta NG. Об этом 17 ноября сообщила группа Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте».

На заводе в Тольятти собрали второй автомобиль из трех первых опытных моделей Vesta. Им стал рестайлинговый универсал, окрашенный белой эмалью.

В сообществе не исключили, что в скором времени скоро будет собран и третий пробный автомобиль. По данным группы, это будет седан, окрашенный в цвет коричневый металлик. Серийное производство обновленной LadaVesta NG начнется на предприятии весной 2023 года, пишут "Известия".