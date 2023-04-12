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Моторостроителей Самары отметили в День космонавтики

12 апреля 2023 15:28
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В честь Дня космонавтики 107 лучших работников ОДК-Кузнецов в торжественной обстановке были отмечены региональными, ведомственными и отраслевыми наградами.

В честь Дня космонавтики 107 лучших работников ОДК-Кузнецов, самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, в торжественной обстановке были отмечены региональными, ведомственными и отраслевыми наградами.

В цехе окончательной сборки ракетных двигателей ОДК-Кузнецов состоялся праздничный концерт с участием приглашенных творческих коллективов для работников и ветеранов ракетного производства предприятия.

Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждены мастер цеха Татьяна Волкова, специалист Наталья Степанова. Благодарностью Губернатора Самарской области поощрены кузнец-штамповщик Ринат Калимулин, контролер станочных и слесарных работ Ольга Малышева, начальник отдела надежности производства ракетных двигателей Андрей Урюпин,  старший мастер Юлия Федорова,  мастер Наталья Яковлева.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров адресовал коллективу ОДК-Кузнецов поздравление: «Наш регион по праву является одним из крупнейших центров отечественного и мирового ракетостроения, а Самара – космической столицей России. И потому День космонавтики – один из наиболее значимых профессиональных праздников, отмечаемых в Самарской области. Мы гордимся тем, что именно у нас была изготовлена ракета с двигателями, которые вывели на орбиту корабль с первым космонавтом Земли Юрием Алексеевичем Гагариным. И до настоящего времени руками наших специалистов изготавливаются непревзойденные по надежности и качеству ракеты-носители и другая сложнейшая авиационно-космическая техника».

Также в праздничный день лучшие работники производства ракетных двигателей ОДК-Кузнецов были награждены почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Самарской области, благодарственными письмами Думы г.о. Самара и главы администрации г.о. Самара.

10 «кузнецовцев» были отмечены Почетной грамотой предприятия. Награду они получили из рук управляющего директора ОДК-Кузнецов Алексея Соболева, который отметил: «Вот уже 65 лет мы производим ракетные двигатели, это производство дало огромный импульс развитию предприятия в 50-е - 60-е годы, оно является визитной карточкой и нашей гордостью сейчас.

На сегодняшний день трудовой коллектив выполняет все поставленные заказчиками задачи, мы осваиваем новую технику, вводим новые производства. А самое главное – на предприятие приходит все больше молодых людей. Выпускники поступают в технические вузы, студенты параллельно с учебой с огромным интересом осваивают инженерные профессии. Мы реализуем проект целевого обучения «Крылья Ростеха» с Самарским университетом и «Инженерный старт» с Самарским политехом. Набор туда ежегодно растет».

Также в этот день активисты Совета молодежи ОДК-Кузнецов в День космонавтики приняли участие в традиционном автопробеге по местам космической славы губернии совместно с работниками АО «РКЦ «Прогресс» и студентами Самарского университета и Самарского политеха с посещением городских достопримечательностей, связанных с ракетно-космической отраслью. Участники автопробега возложили цветы к памятникам выдающимся деятелям отрасли – Николаю Кузнецову, Юрию Гагарину и Сергею Королеву, побывали на Аллее Трудовой Славы и у музейного комплекса «Самара Космическая».

 

Фото:  ПАО «ОДК-Кузнецов»

 

Теги: Мероприятия ОДК-Кузнецов

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