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Модуль "Пирс" затопили в Тихом океане вдали от судоходных путей

26 июля 2021 20:49
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Днем в понедельник модуль отсоединили от МКС, чтобы освободить стыковочный узел станции для многофункционального лабораторного модуля "Наука".

Российский космический модуль "Пирс", работавший в составе МКС 20 лет, вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16" сошел с орбиты и планово затонул в океане вдали от судоходных путей, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"По расчетам баллистиков, произошло падение несгораемых элементов конструкции в акватории Тихого океана", — сказали в пресс-службе.

Сейчас не сгоревшие при прохождении плотных слоев атмосферы обломки модуля покоятся на дне океана в 3630 километрах от столицы Новой Зеландии Веллингтона.

Днем в понедельник модуль отсоединили от МКС, чтобы освободить стыковочный узел станции для многофункционального лабораторного модуля "Наука".

"Пирс" стал первым модулем МКС, который отстыковали от станции и затопили в океане. За схожесть задач грузовой корабль "Прогресс МС-16" в ракетно-космической отрасли прозвали "Герасимом" в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".

Модуль запустили к МКС в 2001 году. Его использовали для 52 выходов в открытый космос, а также для приема пилотируемых "Союзов" и грузовых "Прогрессов".

 

Фото: ТАСС/Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Теги: затоплен Модуль "Пирс" Тихий океан

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