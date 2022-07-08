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На площадке были случаи продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви, сообщили в Минпромторге.
Минпромторг: Wildberries становится каналом сбыта контрафакта
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Минпромторг: Wildberries становится каналом сбыта контрафакта

8 июля 2022 20:48
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На площадке были случаи продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви, сообщили в Минпромторге.

Wildberries становится каналом сбыта контрафактной продукции, но маркетплейс готов принять меры по предотвращению таких продаж, заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, сообщает РБК.

«Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например Союза кожевников», — сказал он во время круглого стола фракции «Новые люди» на тему «Параллельный импорт: как защитить граждан от контрафакта и фальсификации» в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

По словам Заславского, были случаи и продажи рецептурных препаратов, БАДов, а также массовые случаи продажи контрафактной обуви. При этом Wildberries заявил о готовности создать систему для пресечения возможных продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, отметил он.

В Wildberries РБК позднее заявили, что вместе с властями противодействуют появлению сомнительной продукции на российском рынке. «На Wildberries давно отлажена модель работы с брендами, мы эффективно отсеиваем некачественную продукцию», — сказали в компании. Там добавили, что продавцы маркетплейса должны иметь всю необходимую документацию для продажи товара.

Заславский добавил, что Минпромторг ранее договорился с другим маркетплейсом — Ozon — о том, что при поставке товара он будет запрашивать и проверять у продавцов всю информацию и необходимые разрешительные документы, в том числе права на товарный знак.

«Мы рассчитываем на то, что в текущей ситуации, когда государство приняло достаточно серьезные решения по введению моратория на проверки, по введению параллельного импорта, добросовестные интернет-площадки в современных условиях должны принять со своей стороны ответные меры по пресечению торговли контрафактным фальсификатом на своих площадках», — сказал замглавы департамента (цитата по ТАСС).

В Ozon РБК заявили, что при выявлении на своей площадке контрафакта блокируют и скрывают от покупателей карточки продавцов.

«Если продавец планирует продавать продукцию с зарегистрированными товарными знаками или торговой марки, он должен подтвердить, что товар оригинальный и куплен у производителя. Для этого он загружает документы на бренд, подтверждающие право пользования торгового знака или марки, а также договор на приобретение товаров у официального представителя бренда или правообладателя», — пояснили в ретейлере.

Если покупатель столкнулся с товаром сомнительного качества или подделкой, то обращается в службу поддержки и продавец обязан предоставить маркетплейсу подтверждающие документы на товар. «Если этого не происходит, мы скрываем карточку товара с маркетплейса. Пока идет дальнейшее разбирательство, продавец не может реализовать потенциально контрафактный товар. Если продавец раз за разом попадается на продаже контрафакта, то мы блокируем его аккаунт и заносим в черный список», — сообщили в Ozon.

С конца февраля российский рынок покинули около 150 иностранных компаний, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Помимо этого западные страны ограничили импорт в страну ряда товаров, в том числе люксовой одежды и парфюмерии, продукции из железа, стали и других металлов.

Чтобы на этом фоне удовлетворить спрос, российские власти частично отменили ответственность за параллельный импорт, то есть за ввоз в страну оригинальных товаров без согласия правообладателя, который ранее был под запретом. Решение касается продукции только тех предприятий, которые прекратили или приостановили работу в России.

Список товаров, разрешенных к параллельному импорту, ведет Минпромторг. В перечень вошли продукция автомобильных брендов (Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi и другие), электроника (Apple, Samsung, Asus, HP, Sony, Intel), оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, игрушки, спортинвентарь и другие товары.

 

Фото: Владислав Шатило / РБК

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