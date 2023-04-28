Microsoft предложила продлить лицензии на софт 1 тыс. российских компаний

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре сегодня эвакуировали несколько школ
В Самаре сегодня эвакуировали несколько школ
Благодаря вмешательству судебных приставов обеспечена безопасность на дороге общего пользования в Самаре
Благодаря вмешательству судебных приставов обеспечена безопасность на дороге общего пользования в Самаре
«Единая Россия» в пятый раз провела Международную патриотическую акцию «Диктант Победы»
 Самарская область стала второй в стране по количество площадок «Диктанта Победы»
Большинство россиян готовы обучаться новым навыкам и специальностям
Большинство россиян готовы обучаться новым навыкам и специальностям
В ДТП в Тольятти пострадал годовалый малыш
В ДТП в Тольятти пострадал годовалый малыш
В Самарской области изменили расписание электричек
В Самарской области изменили расписание электричек
Стало известно, как самарские больницы будут работать в майские праздники
Стало известно, как самарские больницы будут работать в майские праздники
В ОДК-Кузнецов подвели итоги конкурса профмастерства
В ОДК-Кузнецов подвели итоги конкурса профмастерства
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.56
-0.07
EUR 90.2
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров встретился с российским писателем Юрием Поляковым
Главная бизнес-площадка губернии: региональный центр «Мой бизнес» отмечает свое двухлетие
В Самаре пройдёт VI Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Microsoft предложила продлить лицензии на софт 1 тыс. российских компаний

28 апреля 2023 09:57
147
Microsoft предложила продлить лицензии на софт 1 тыс. российских компаний

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США. Об этом 28 апреля сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные данные.

«Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества… Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления», — сообщил источник издания в IT-отрасли.

Как сообщает издание, письма с предложением продлить лицензии на программное обеспечение получили порядка тысячи организаций.

Источник среди дистрибуторов отметил, что спрос на продукцию Microsoft среди российского бизнеса всё еще сохраняется. При этом само программное обеспечение поставляется в коробочных версиях через параллельный импорт.

Microsoft сможет сохранить влияние на российский бизнес в течение какого-то времени, сообщил газете директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров. По его словам, некоторые заказчики не могут начать использовать другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. Однако Петров уверен, что российские компании будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики правительства РФ, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Товары для рыбалки, трансформаторы и фитнес-десерты: в Самарской области определили «Экспортеров года»
28 апреля 2023  12:30
Товары для рыбалки, трансформаторы и фитнес-десерты: в Самарской области определили «Экспортеров года»
84
Режим работы Сбера 1 мая и 6–9 мая
28 апреля 2023  11:17
Режим работы Сбера 1 мая и 6–9 мая
113
В Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств
28 апреля 2023  10:47
В Самарской области установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств
164
Продолжается расселение граждан из зоны строительства станции метро «Театральная» в Самар
28 апреля 2023  09:54
Продолжается расселение граждан из зоны строительства станции метро «Театральная» в Самаре
185
Концерты вузов оценивало профессиональное жюри. Лучшие номера были включены в программу гала-концерта Студвесны, который состоялся сегодня в
27 апреля 2023  22:20
Дмитрий Азаров наградил победителей "Самарской студенческой весны"
446
Весь список