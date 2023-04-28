Microsoft предложила продлить лицензии на софт 1 тыс. российских компаний

147

Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США. Об этом 28 апреля сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные данные.

«Ряд российских представительств международных компаний с начала года начали получать письма или устные предложения Microsoft о продолжении сотрудничества… Microsoft не хочет терять российских клиентов, поэтому не закрывает российское юрлицо и пытается найти возможности продолжить поддержку ПО и его обновления», — сообщил источник издания в IT-отрасли.

Как сообщает издание, письма с предложением продлить лицензии на программное обеспечение получили порядка тысячи организаций.

Источник среди дистрибуторов отметил, что спрос на продукцию Microsoft среди российского бизнеса всё еще сохраняется. При этом само программное обеспечение поставляется в коробочных версиях через параллельный импорт.

Microsoft сможет сохранить влияние на российский бизнес в течение какого-то времени, сообщил газете директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров. По его словам, некоторые заказчики не могут начать использовать другие операционные системы и офисное ПО из-за отсутствия бюджета и аналогов. Однако Петров уверен, что российские компании будут переходить на отечественные решения из-за технологической политики правительства РФ, пишут "Известия".