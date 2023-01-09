Microsoft перестанет поддерживать ОС Windows 8.1 с 10 января

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Microsoft перестанет поддерживать операционную систему (ОС) Windows 8.1 со вторника, 10 января, следует из сообщения на сайте компании, пишут "Известия".

«Поддержка Windows 8.1 прекратится 10 января, после чего техническая помощь и обновления программного обеспечения больше не будут предоставляться», — говорится в сообщении.

Также Microsoft не будет предлагать программу расширенного обновления безопасности для Windows 8.1.

«Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 года может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию», — предупредили в компании.

Там посоветовали обновить устройства под управлением Windows 8.1 до более актуальной версии.

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