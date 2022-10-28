Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»

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Сегодня на билайн тв стартовала акция «30 дней на подписку «Страшно — и точка». Все пользователи нашего онлайн-кинотеатра, которые ранее не подключались к подписке на хорроры и триллеры, в канун Дня Всех Святых получили доступ к более чем 250 фильмам в течение месяца бесплатно.

Активировать подписку можно по ссылке — https://smotri.beeline.tv/rRAD/q9xzk4v5

А вот ТОП-5 самых популярных фильмов категории «ААААА!!!» у зрителей, которые уже подписались на «Страшно — и точка»:

- Тихое место 2;

- Zомбилэнд: Контрольный выстрел;

- Сторожка;

- Обитель зла: Раккун-Сити;

- Кладбище домашних животных.

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В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Фото: билайн