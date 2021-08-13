МегаФон объявил о запуске сетей VoLTE на федеральном уровне.

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МегаФон запустил VoLTE по всей России, передает iphones.ru.

Технология VoLTE позволяет общаться голосом не только в сетях 3G, но и в LTE-диапазоне. В 2016 году оператор запустил VoLTE в Москве, а затем начал распространять её по другим регионам. Федеральным охват технологией стал после внедрения её в Чувашской Республике, Курской и Волгоградской областях, где апргейд последовательно произошёл в течение весны и лета 2021 года.

"МегаФон всегда предлагает абонентам качественные сервисы, поэтому мы не только активно строим новую инфраструктуру, но и модернизируем имеющуюся. Популярность технологии VoLTE легко объяснима: она даёт более быстрое и качественное соединение, поэтому абоненты всё чаще отдают ей предпочтение.

Мы видим, что за 5 лет существования технологии в Москве голосовой трафик в VoLTE уже сопоставим с потреблением трафика в классических типах связи и уверены, что этот тренд повторится и на федеральном уровне. Сейчас сервис доступен для жителей всех регионов страны, за исключением Чукотки, где для предоставления связи используется спутниковый канал, с которым VoLTE не совместим", - отметил Валентин Полозенко, директор по сетевой инфраструктуре МегаФона.

В сетях МегаФона технология VoLTE работает с использованием кодеков Enhanced Voice Service, которые отвечают за улучшенное качество связи. За использование не взымается дополнительная плата.

Фото: iphones.ru