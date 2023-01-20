Я нашел ошибку
Главные новости:
Это позволило снизить затраты на ИТ и упростить работу удаленных сотрудников и торговых представителей.
Магазины под брендом «Горилка» перешли в облако МТС
Всего в мероприятиях приняли участие свыше 700 осужденных.
В исправительных учреждениях УФСИН СО проведены богослужения, посвященные Крещению Господне
В ходе ремонта дороги приведут в порядок железобетонные трубы и устроят водоотводные лотки, а также укрепят обочины и откосы земляного полотна.
В Самарской области отремонтируют обходную дорогу села Кошки
Современное оборудование позволяет проводить диагностические и лечебные вмешательства под рентгенологическим и ультразвуковым контролем.  
За год более 1000 пациентов областного онкодиспансера получили помощь на современном ангиографе 
Школьникам также напомнили о необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов на верхней одежде и рюкзаках в темное время суток.
Полицейские региона напомнили школьникам о правилах безопасности на дороге.
Экскурсия по Центру оказалась очень познавательной, студенты активно задавали вопросы и тут же получали исчерпывающие ответы.
«Студенческий десант»: студенты СГЭУ посетили ЦАФАП областного главка полиции
В круглом столе приняли участие самарские предприниматели, представители РЭЦ и ТПП региона.
Экспортерам Самарской области рассказали о помощи РЭЦ в выходе на рынки дружественных стран
Российский рынок новых мотоциклов в 2022 году сократился на 16%
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.85
-0.02
EUR 74.41
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Магазины под брендом «Горилка» перешли в облако МТС

20 января 2023 15:14
26
Это позволило снизить затраты на ИТ и упростить работу удаленных сотрудников и торговых представителей.

Магазины под брендом «Горилка» перенесли ключевые ИТ-системы в облако МТС из инфраструктуры другого провайдера. Это позволило снизить затраты на ИТ и упростить работу удаленных сотрудников и торговых представителей.

Под торговой маркой «Горилка» работает более 300 магазинов в Самарской и Оренбургской областях. Магазины ведут объемный документооборот с контрагентами и обрабатывают большое количество данных, включая информацию о закупках, бухгалтерские документы и многое другое. ИТ-системы работают в режиме 24/7, поэтому перенос в облако настроили таким образом, чтобы сервисы продолжали работать даже в ходе синхронизации между площадками. Отключение систем для переноса клиентских сервисов продлилось менее суток, в нерабочий день, что позволило магазинам не прерывать процессы, а сотрудникам – выполнять свои задачи без ограничений.

Теперь в облаке #CloudMTS работают учетные системы 1С, корпоративный почтовый сервер, резервные копии основных финансовых и управленческих систем, архивы файловых и корпоративных учетных систем, офисных программ, внутренних инфраструктурных сервисов. Данные защищены от сбоев различного характера: внешних аварий, например, отключения электричества, выхода из строя жестких дисков, случайного или умышленного изменения данных, утечек информации и вирусов.

Как рассказал Александр Меламед, директор МТС в Самарской области, крупные розничные сети – одни из наиболее активных потребителей облачных услуг. Обрабатывать и постоянно обновлять данные по всей сети удобнее в облаке - не нужно размещать локальные сервера по филиалам или магазинам, достаточно организовать доступ в облако, обеспечив в нем запуск приложений и хранение данных. Без привязки к физической инфраструктуре сотрудники могут в любое время подключаться к рабочим столам в облаке с любого устройства, что обеспечивает бесперебойную работу.

Андрей Станин, директор ООО ТФ «Паритет», компании, которая оказывает ИТ услуги магазинам под брендом «Горилка», отметил, что МТС располагает надежной распределенной инфраструктурой и профессиональной командой, с которой был реализован плавный переход из ЦОДа другой компании. В #CloudMTS обеспечили высокую производительность систем и круглосуточную поддержку. Еще одно преимущество - есть возможность регулировать объем виртуальных ИТ-ресурсов в зависимости от потребностей. Например, при открытии новых точек продаж мощности можно оперативно увеличить.

 

Фото:   МТС Самара

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
20 января 2023  12:15
27 января в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в детсады
153
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
447
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
2031
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
637
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
18 января 2023  13:36
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
1459
Весь список