Магазины под брендом «Горилка» перешли в облако МТС

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Магазины под брендом «Горилка» перенесли ключевые ИТ-системы в облако МТС из инфраструктуры другого провайдера. Это позволило снизить затраты на ИТ и упростить работу удаленных сотрудников и торговых представителей.

Под торговой маркой «Горилка» работает более 300 магазинов в Самарской и Оренбургской областях. Магазины ведут объемный документооборот с контрагентами и обрабатывают большое количество данных, включая информацию о закупках, бухгалтерские документы и многое другое. ИТ-системы работают в режиме 24/7, поэтому перенос в облако настроили таким образом, чтобы сервисы продолжали работать даже в ходе синхронизации между площадками. Отключение систем для переноса клиентских сервисов продлилось менее суток, в нерабочий день, что позволило магазинам не прерывать процессы, а сотрудникам – выполнять свои задачи без ограничений.

Теперь в облаке #CloudMTS работают учетные системы 1С, корпоративный почтовый сервер, резервные копии основных финансовых и управленческих систем, архивы файловых и корпоративных учетных систем, офисных программ, внутренних инфраструктурных сервисов. Данные защищены от сбоев различного характера: внешних аварий, например, отключения электричества, выхода из строя жестких дисков, случайного или умышленного изменения данных, утечек информации и вирусов.

Как рассказал Александр Меламед, директор МТС в Самарской области, крупные розничные сети – одни из наиболее активных потребителей облачных услуг. Обрабатывать и постоянно обновлять данные по всей сети удобнее в облаке - не нужно размещать локальные сервера по филиалам или магазинам, достаточно организовать доступ в облако, обеспечив в нем запуск приложений и хранение данных. Без привязки к физической инфраструктуре сотрудники могут в любое время подключаться к рабочим столам в облаке с любого устройства, что обеспечивает бесперебойную работу.

Андрей Станин, директор ООО ТФ «Паритет», компании, которая оказывает ИТ услуги магазинам под брендом «Горилка», отметил, что МТС располагает надежной распределенной инфраструктурой и профессиональной командой, с которой был реализован плавный переход из ЦОДа другой компании. В #CloudMTS обеспечили высокую производительность систем и круглосуточную поддержку. Еще одно преимущество - есть возможность регулировать объем виртуальных ИТ-ресурсов в зависимости от потребностей. Например, при открытии новых точек продаж мощности можно оперативно увеличить.

Фото: МТС Самара