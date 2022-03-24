Leroy Merlin планирует продолжать работу на территории России

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Компания Adeo, в которую входит сеть гипермаркетов Leroy Merlin, заявила о продолжении работы на территории России.

Как известно, крупная корпорация проигнорировала призыв покинуть рынок РФ, который прозвучал со стороны властей Украины в адрес сразу нескольких французским компаний, сообщает сообщает РИА Новости.

"Adeo, холдинг, в который входит компания Leroy Merlin, ответил, что закрытие будет считаться "преднамеренным банкротством", "открывая путь к экспроприации, которая укрепит финансовые возможности России", — цитирует РИА сообщение агентства Франс Пресс.

Напомним, сеть магазинов Leroy Merlin (Леруа Мерлен) специализируется на строительных материалах, технике и товарах для обустройства дома, сада и дачи.

Кроме того, свою работу на российском рынке продолжат и такие французские компании, как "Ашан", "Данон" и "Декатлон", где на территории РФ трудятся около 160 тысяч человек. Добавим, что ряд иностранных предприятий приостановил деятельность. Так, в Самарской области Макдоналдс оказался на втором месте по численности работников, оказавшихся в вынужденном простое. Региональные власти обещали подыскать им временную работу, пишет ГТРК Самара.