LADA: выпустили 10-тысячный битопливный автомобиль на CNG

Я нашел ошибку
Главные новости:
Миссионерская литургия или литургия с пояснением - это богослужение, которое решает задачу приближения литургической культуры Православия к пониманию присутствующих на службе людей.
В областной туберкулезной больнице УФСИН СО отслужили миссионерскую литургию
Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия, направленные на поощрение дисциплинированных водителей, соблюдающих ПДД.
В регионе пройдет широкомасштабная акция «Вежливый водитель»
1 июня театр-студия «Грань» отправился в Москву на III Фестиваль Губернских театров «Фабрика Станиславского».
Театр-студия «Грань» примет участие в двух российских фестивалях
Главная задача - изучение судеб людей, явившихся примером бескорыстного служения и самоотверженности, образцом преодоления невзгод и препятствий во имя Отечества и веры.
Стартовал проект для школьников и студентов «Отечеству верны! Судьбы»
Главным действующим лицом мероприятия традиционно стал сказочный герой Теплослав.
«Т Плюс» напомнил маленьким самарцам о правилах безопасности вблизи энергообъектов
5 июня, суббота, 16:00.
Самарцев приглашают на пешеходную экскурсию «Самара Эльдара Рязанова»
Список утвердят 19 июня на партийном съезде.
Федеральный оргкомитет утвердил проект списка «Единой России» на выборах в Госдуму
На первом этапе жюри конкурса отобрало 40 работ, по 20 фотографий в двух номинациях «Наша вера» и «Наше достояние». Авторы этих работ стали победителями конкурса.
Все желающие могут принять участие в голосовании на приз зрительских симпатий конкурса «С чего начинается Родина»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
0.26
EUR 89.69
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара»
В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»
Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" сегодня, 1 июня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

LADA: выпустили 10-тысячный битопливный автомобиль на CNG

2 июня 2021 14:26
154
Модели LADA CNG используют в качестве топлива как бензин, так и сжатый природный газ метан.

АО «АВТОВАЗ» совместно с партнером ООО «АТС-АВТО» выпустили 10-тысячный битопливный автомобиль LADA – им стал седан LADA Vesta CNG.

Модели LADA CNG используют в качестве топлива как бензин, так и сжатый природный газ метан. Этот вид горючего является наиболее экологичным и недорогим. Природный газ увеличивает ресурс мотора и снижает стоимость эксплуатации автомобиля: при среднегодовом пробеге в 20 тысяч километров затраты на топливо снижаются до 3 раз, а экономия достигает 40 тысяч рублей (в зависимости от стиля вождения). Благодаря своей экономичности битопливные автомобили успешно используются в качестве рабочего транспорта, к примеру, около 30% LADA Vesta CNG эксплуатируются в службах такси. 

У LADA Vesta CNG баллон емкостью 90 л расположен в багажном отделении, при этом сохранен штатный 55-литровый бензобак – благодаря этому автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. 

LADA Vesta CNG осталась конкурентной (от 805 900 рублей) благодаря государственной субсидии Ecogas, введенной по инициативе Минпромторга РФ.  

 

Фото:  АВТОВАЗ

    

 

Теги: 10-тысячный автомобиль LADA CNG

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
2 июня 2021  14:00
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
216
Делегация Самарской области примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме
2 июня 2021  10:58
Делегация Самарской области примет участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме
Экономика
228
Из-за фестиваля «Королева спорта» на территории Самары временно ограничат движение транспорта
2 июня 2021  10:27
Из-за фестиваля «Королева спорта» на территории Самары временно ограничат движение транспорта
Транспорт
224
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
1 июня 2021  18:34
В Самаре отметили День защиты детей: ФОТО
Культура
485
На сегодняшний день страховые компании задолжали лечебным учреждениям региона существенную сумму денег.
1 июня 2021  16:38
Дмитрий Азаров поручил разобраться с долгами страховых компаний перед лечебными учреждениями региона
Политика
645
Весь список