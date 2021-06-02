LADA: выпустили 10-тысячный битопливный автомобиль на CNG

154

АО «АВТОВАЗ» совместно с партнером ООО «АТС-АВТО» выпустили 10-тысячный битопливный автомобиль LADA – им стал седан LADA Vesta CNG.

Модели LADA CNG используют в качестве топлива как бензин, так и сжатый природный газ метан. Этот вид горючего является наиболее экологичным и недорогим. Природный газ увеличивает ресурс мотора и снижает стоимость эксплуатации автомобиля: при среднегодовом пробеге в 20 тысяч километров затраты на топливо снижаются до 3 раз, а экономия достигает 40 тысяч рублей (в зависимости от стиля вождения). Благодаря своей экономичности битопливные автомобили успешно используются в качестве рабочего транспорта, к примеру, около 30% LADA Vesta CNG эксплуатируются в службах такси.

У LADA Vesta CNG баллон емкостью 90 л расположен в багажном отделении, при этом сохранен штатный 55-литровый бензобак – благодаря этому автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки.

LADA Vesta CNG осталась конкурентной (от 805 900 рублей) благодаря государственной субсидии Ecogas, введенной по инициативе Минпромторга РФ.

Фото: АВТОВАЗ