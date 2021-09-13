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LADA Vesta получила новую мультимедийную систему EnjoY 
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LADA Vesta получила новую мультимедийную систему EnjoY 

13 сентября 2021 15:59
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Это младшая версия раннее представленной эксклюзивной интеллектуальной системы LADA EnjoY Pro.

АВТОВАЗ объявляет о старте продаж автомобилей Vesta с новой мультимедийной системой EnjoY. Это младшая версия раннее представленной эксклюзивной интеллектуальной системы LADA EnjoY Pro. Она не уступает по быстроте действия версии c приставкой Pro и сочетает в себе удобный интерфейс, функциональность и доступность. 

Новый вариант мультимедийной системы сохранил все основные преимущества старшей модели, к примеру поддержку проецируемых систем Apple CarPlay и Android Auto, 3D звук от ARKAMYS, настроенный с учетом архитектуры салона Vesta и возможностью тонких настроек, интегрированную камеру заднего вида c динамическими и статическими линиями, безопасный режим общения hands-free и сдвоенный микрофон с функцией подавления шума, а так же возможность дистанционного управления на руле. Система EnjoY оснащена 7-дюймовым экраном с современной IPS матрицей, делающей изображение ярким под любым углом обзора.

Новая мультимедийная система представлена в автомобилях семейства LADA Vesta (кроме модели Vesta Sport) и будет доступна опционально, начиная с комплектации Комфорт в рамках пакета Winter EnjoY по цене от 897 900 рублей, передает пресс-служба АВТОВАЗа.

 

Фото:    пресс-служба АВТОВАЗа

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