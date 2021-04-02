LADA: российские продажи в I квартале выросли на 5,4%

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В марте 2021 года в России продано 33 779 легковых и лёгких коммерческих автомобилей LADA, что на 3% превышает результаты марта 2020 года. Продажи LADA за три месяца 2021 года составили 83 908 автомобилей, что на 5,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

ТОП-3 моделей по результатам продаж: в марте было продано 12 686 легковых моделей семейства LADA Granta, что на 9,1% выше результатов аналогичного периода прошлого года. Продажи LADA Vesta составили 8 779 автомобилей, на третьем месте – LADA Largus с результатом 3 888 автомобилей (совокупные результаты продаж легковых универсалов и фургонов).

"Мы удовлетворены результатами первого квартала 2021 года, потому что достигли всех поставленных целей. Мы успешно запустили две наши долгожданные модели: LADA Niva Travel и новый LADA Largus. Обе модели отличаются своей чрезвычайно лояльной аудиторией, и наша основная цель состояла в том, чтобы улучшив их, сохранить все то, за что их ценят, особенно доступную стоимость", - сказал Оливье Морне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу.