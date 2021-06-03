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LADA продолжает увеличивать продажи в России

3 июня 2021 12:31
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LADA продолжает увеличивать продажи в России

В мае 2021 года в России продано 38 284 легковых и лёгких коммерческих автомобиля LADA, что почти в 2,5 раза превышает результаты мая 2020 года (16 663 штуки) и на 33% выше продаж мая 2019 года (28 739 штук).  Всего с января по май было продано 160 123 автомобиля, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

ТОП-3 моделей по результатам продаж в мае: 12 829 легковых моделей семейства LADA Granta, продажи LADA Vesta составили 10 050 автомобилей, на третьем месте – LADA Largus с результатом 6 357 автомобилей (совокупные результаты продаж легковых универсалов и фургонов), сообщает PR-дирекция АО "АВТОВАЗ". 

«В первом квартале 2021 года государственные программы поддержки автомобильного рынка, введенные по инициативе Минпромторга, вновь показали свою высокую эффективность и обеспечили начало восстановления рынка.  В то же время привлекательный модельный ряд LADA и успешный старт продаж новых Largus и Niva Travel способствовали повышению спроса на наши автомобили. Для удовлетворения растущего спроса Компания до сентября 2021 года планирует нанять дополнительно более 1 500 сотрудников на производственную площадку АВТОВАЗ в Тольятти», – отметил Президент АО «АВТОВАЗ» Николя Мор.

Теги: Lada Автоваз

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