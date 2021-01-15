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LADA объявляет о старте продаж трех новых комплектаций для автомобилей XRAY Cross. Теперь начальные версии Classic, Classic с пакетом Optima и Comfort с механической коробкой передач будут идти в сочетании с двигателем 1,6 л (106 л.с.). Таким образом стартовая цена на XRAY Cross снизилась и начинается от 790 900 рублей.

се три новые комплектации оборудованы подушками безопасности водителя и пассажира, дневными ходовыми огнями LED, полным набором электронных систем безопасности (ABS, EBD, BAS, ESC, TCS, HSA), электроусилителем руля, дистанционным управлением центральным замком, рейлингами и 16” двухцветными легкосплавными дисками в исполнении Феникс.

LADA XRAY Cross - популярный городской кроссовер с передним приводом, сочетающий в себе стиль, удобство, управляемость и отличную проходимость. Острую управляемость обеспечивает мощный подрамник, на котором смонтирована передняя подвеска и рулевое управление. Энергоемкое шасси и дорожный просвет в 215 мм позволяют уверенно проехать по дорогам любого качества.

Двигатель 1,8 л (122 л.с.) в паре с механической трансмиссией по-прежнему будет доступен в комплектациях [BLACK], Luxe и Instinct, передает пресс-служба АО "АВТОВАЗ".

Фото: пресс-служба АО "АВТОВАЗ"