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LADA объявляет о старте продаж автомобилей семейства Largus, которое включает три модели: пассажирский универсал, Cross-версию и фургон. Новый Largus приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, новый просторный салон с улучшенной эргономикой, новые комфортные опции, а также новый мотор 1,6 л 90 л.с. Уникальное предложение на рынке пассажирских универсалов, благодаря наличию 7-местной версии для пассажирских модификаций.

LADA Largus получил новую панель приборов, мультируль с обогревом, камеру заднего вида, мультимедиа с навигацией и поддержкой Apple Carplay/Android Auto, улучшенную шумоизоляцию, обогрев ветрового стекла и задних сидений, датчик дождя и света, подлокотник водителя с боксом для хранения, новые передние сиденья с улучшенной формой и новой обивкой, круиз-контроль. LADA Largus - универсальный автомобиль, в котором есть все для ежедневных поездок, дальних путешествий и работы, единственный в своем классе 7-местный универсал (пассажирские версии) с третьим рядом сидений. Базовое оснащение дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

На новом базовом моторе была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. В результате мощность повышена до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволяет снизить расход топлива и снизить частоту переключений. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 000 километров. Для более старших комплектаций по-прежнему доступен двигатель 1.6 л (106 л.с.). Оба двигателя адаптированы для работы на бензине с октановым числом 92.

Стартовая стоимость LADA Largus фургон в исполнении Classic – от 685 900 рублей. Стоимость пассажирских версий (5 мест) начинается от 690 900 рублей. Цена на новый Largus с третьим рядом сидений – от 817 900 рублей. Версии Cross так же предлагаются в двух вариантах исполнения (5 и 7 мест) по цене от 865 900 рублей.

Более подробная информация о новой модели – на lada.ru