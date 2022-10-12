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LADA Niva вновь стала доступна с кондиционером и подогревом сидений

12 октября 2022 13:18
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LADA Niva вновь стала доступна с кондиционером и подогревом сидений

АВТОВАЗ начал производство внедорожников LADA Niva Legend и Niva Travel, оснащенных кондиционером и подогревом передних сидений. На комплектации с системой кондиционирования приходится более 60% объема продаж Niva Legend и более 80% Niva Travel, сообщает пресс-служба автопроизводителя.  Для внедорожников LADA Niva Legend установка кондиционеров и обогрева передних сидений предусматривается в комплектациях Urban, Luxe и [BLACK] 2022 модельного года.

Автомобили LADA Niva Travel оснащаются кондиционерами и подогревом передних сидений в вариантах Comfort, [BLACK] и Comfort Off-road 2022 модельного года. Напомним, в середине июля АВТОВАЗ возобновил производство трехдверного внедорожника LADA Niva Legend в упрощенной комплектации, а еще спустя месяц на конвейер вернулась Niva Travel. На обе модели устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Автомобили оснащаются системой постоянного полного привода с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач, пишет Автостат.

По итогам девяти месяцев 2022 года в России было куплено 10280 внедорожников LADA Niva Travel (-47,5%) и 8789 автомобилей Niva Legend (-58,3%).

 

Теги: Автоваз

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