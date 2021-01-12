LADA Niva Legend: новое имя для культовой модели

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LADA объявляет о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь культовый внедорожник продолжит свою славную историю под именем LADA Niva Legend.

Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120км/ч.

LADA Niva Legend – первый в мире внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. Многократный призер ралли «Дакар», популярный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Вот уже 45 лет он остается самым доступным полноприводным автомобилем на рынке России.

Для LADA Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который можно приобрести отдельно и установить у официальных дилеров LADA. Пакет включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX, что дает возможность подключения мобильных устройств, сообщает АО "АВТОВАЗ".