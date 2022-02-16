Купи Samsung Galaxy в билайн вместе с услугами связи и аксессуарами и получи выгоду до 40%

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билайн анонсирует выгодное предложение для своих клиентов — в интернет-магазине и розничной сети оператора стартовала акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy». В рамках этой акции клиенты билайн получат возможность приобрести смартфоны Samsung Galaxy по выгодной цене в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами/услугами.

В состав акционного комплекта входят:

- смартфон со скидкой;

- опция «Бонусные рубли на связь по акции» на 6, 12 или 18 месяцев (в зависимости от модели смартфона);

- дополнительные товары — аксессуары, детские часы и подписка «Фильмы IVI» сроком на 12 месяцев в сервисе билайн тв (12+)*;

- для новых абонентов SIM-карта билайна с тарифом, участвующем в акции, а для действующих абонентов — переход на такой тариф.

В акции представлены смартфоны Galaxy A12, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip3, Galaxy M12, Galaxy A22, Galaxy S21, Galaxy A52, Galaxy A32, Galaxy A03, Galaxy Z Fold3, Galaxy A22s 5G, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A02, Galaxy M52, Galaxy A03 Core, Galaxy M22, Galaxy M32 с различными объемами памяти.

Например, в акционный комплект вместе с Samsung Galaxy A52 объемом 256GB входят опция «9 000 рублей на связь» и дополнительные товары/услуги стоимостью 4 950 рублей. Стоимость смартфона в составе комплекта в таком случае опускается с 45 990 рублей (вне акции) до 31 990 рублей.

Согласно данным исследовательского сервиса "билайн.аналитика", лидером среди брендов по количеству смартфонов, зарегистрированных в сети билайн на данный момент, является Samsung. Самыми популярными моделями в России являются: Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A32 и Samsung Galaxy A12.

Акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy» проводится с 7 февраля 2022 года по 8 марта 2022 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях, тарифах, стоимости комплектов и их составе доступна на сайте.

* приобретение подписки возможно только при покупке в собственных офисах. Для заказов в интернет-магазине предусмотрен установленный правилами состав комплекта. С 07.02.2022 по 08.03.2022 участвующие в акции смартфоны Samsung Galaxy со скидкой при покупке с опцией «Рубли на связь по акции» и доп. товарами/услугами для ряда тарифов в собств. офисах и интернет-магазине билайн. Кол-во ограничено. Организатор: ПАО «ВымпелКом». РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

Фото: билайн