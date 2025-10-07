Купе  для пассажиров с детьми появились во всех российских поездах 

91

Места только для пассажиров с детьми появились в купейных вагонах всех поездов ФПК, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Telegram-канал «Российских железных дорог».

Количество указанных купе в составе варьируется от одного до двух. При покупке билета они отмечаются специальными условными знаками. Ранее компания запустила подобный сервис для многодетных россиян на южных направлениях.

«Чтобы у родителей было больше возможностей путешествовать вместе с детьми, предусмотрены различные скидки», — отметили в РЖД

Там напомнили, что для оформления льготных билетов и посадки в поезд требуется подтвердить наличие у ребенка российского гражданства. Для этого достаточно предъявить свидетельство о рождении с соответствующим штампом или — для пассажиров старше 14 лет — паспорт РФ.