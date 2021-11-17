Куйбышевская железная дорога соберет ИТ-специалистов на второй онлайн-хакатон

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С 10 по 12 декабря на Куйбышевской железной дороге состоится очередной онлайн-хакатон, организованный магистралью и венчурной компанией YellowRockets. Мероприятие пройдёт с целью поиска инновационных проектов для решения технологических задач и улучшения сервисов ОАО «РЖД».

Для участия в хакатоне приглашаются программисты, продакт-менеджеры, аналитики, маркетологи, дата-сайентисты и дизайнеры. Кроме разработки проектов, его участники смогут принять участие в различных семинарах и сессиях. Проект будет оцениваться экспертами на всех этапах его исполнения от идеи до воплощения. Три лучшие команды разделят призовой фонд 600 тысяч рублей, а самые перспективные проекты получат возможность дальнейшей доработки прототипа и его внедрения в ОАО «РЖД».

Подать заявку на участие можно до 3 октября 2021 года. Вся подробная информация об онлайн-хакатоне на сайте rzdhack.ru. Для регистрации и участия в мероприятии необходимо будет решить тестовую задачу и прикрепить ее к анкете регистрации, передает пресс-служба КбшЖД.