Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение

Как сообщаетпресс-служба КбшЖД, до Нового года еще 23 дня, а мы уже создаем новогоднее настроение
- наряжаем ёлки
- оформляем фотозоны
- украшаем залы ожидания и зоны билетных касс
- в помещениях вокзалов и в поездах в предпраздничные и праздничные дни будем транслировать поздравления с наступающим Новым годом и музыкальный развлекательный контент
Для юных пассажиров, путешествующих в новогодние даты, проведут мастер-классы по изготовлению снежинок.
Подвижной состав тоже не останется без яркого убранства! Вагоны пригородных составов засияют разноцветными лампочками, а новогодняя атрибутика украсит тематические поезда, включая купе «люкс» и СВ.
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.