Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение

Как сообщаетпресс-служба КбшЖД, до Нового года еще 23 дня, а мы уже создаем новогоднее настроение

- наряжаем ёлки

- оформляем фотозоны

- украшаем залы ожидания и зоны билетных касс

- в помещениях вокзалов и в поездах в предпраздничные и праздничные дни будем транслировать поздравления с наступающим Новым годом и музыкальный развлекательный контент

Для юных пассажиров, путешествующих в новогодние даты, проведут мастер-классы по изготовлению снежинок.

Подвижной состав тоже не останется без яркого убранства! Вагоны пригородных составов засияют разноцветными лампочками, а новогодняя атрибутика украсит тематические поезда, включая купе «люкс» и СВ.

Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.