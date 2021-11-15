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«КуйбышевАзот» построит новый производственный комплекс

15 ноября 2021 17:44
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На тольяттинском предприятии будет создано новое производство азотной кислоты и раствора аммиачной селитры.

На тольяттинском предприятии будет создано новое производство азотной кислоты и раствора аммиачной селитры при финансовой поддержке ВЭБ.РФ и Газпромбанка. Проект будет реализован в рамках Фабрики проектного финансирования - с помощью комплексного решения, включающего приобретение ВЭБ.РФ 49% долей в уставном капитале заемщика, предоставление синдицированного кредита и выпуск аккредитивов. Общий бюджет проекта составляет 18,3 млрд рублей. Мощность будущего производства составит 1575 тонн в сутки азотной кислоты и 2000 тонн в сутки раствора аммиачной селитры.

При строительстве нового завода будут использованы технологии, соответствующие современным требованиям энергоэффективности, экологической и промышленной безопасности. 

По поручению губернатора Дмитрия Азарова, Правительство Самарской области создает лучшие условия для работы частного бизнеса, реализации проектов российских и зарубежных инвесторов. В регионе активно развиваются инвестплощадки, действуют все специальные налоговые режимы, созданные в стране.

Команда ВЭБ.РФ во главе с ее председателем Игорем Шуваловым посетили Самарскую область в декабре прошлого года. Тогда представители госкорпорации развития вместе с членами областного правительства торжественно запустили на площадке ПАО «КуйбышевАзот» установку по изготовлению серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума. Годовая мощность производства составляет 140 тысяч тонн серной кислоты марки "К" и 360 тысяч тонн улучшенного олеума. Налоговые отчисления от проекта, имеющего статус резидента территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти", в областной бюджет за 15 лет составят порядка 1,5 млрд рублей. 

«Всего в регионе реализуется свыше двух сотен инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн. рублей, в том числе и на инвестиционных площадках региона, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Инвесторам интересна Особая экономическая зона «Тольятти», площадки индустриальных парков, территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске. Статус резидента ТОСЭР сегодня сохраняют 79 компаний, которые уже запустили 53 производства, инвестировали свыше 20 миллиардов рублей и создали более 6,7 тысяч рабочих мест», - пояснил министр. 

Юрий Корсун, заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления:

«Инициаторы проектов оценили преимущества Фабрики - это уже второй «фабричный» проект на территории «КуйбышевАзота». Его реализация окажет положительный эффект на социально-экономическое развитие Тольятти, прежде всего это создание высококвалифицированных рабочих мест. Механизм Фабрики зарекомендовал себя - сейчас уже идет реализация 16 «фабричных» проектов на общую сумму порядка 1 трлн рублей, четыре проекта введены в эксплуатацию, один из них - производство серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума на площадке «КуйбышевАзот» запущено в эксплуатацию в декабре прошлого года».

Строительство комплекса осуществляется в рамках утвержденной советом директоров ПАО «КуйбышевАзот» стратегической программы по увеличению выпуска азотных удобрений, как продукции с высокой добавленной стоимостью. Цель проекта – обеспечить бесперебойную поставку азотной кислоты и раствора аммиачной селитры для собственных нужд, что обеспечит рост выработки и предложение внутреннему рынку дополнительного объема аммиачной селитры и карбамид-аммиачных смесей, являющихся одними из наиболее востребованных видов минеральных удобрений. 

Александр Герасименко,  генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»:

«КуйбышевАзот» продолжает реализацию инвестиционных проектов, направленных на повышение эффективности производства и снижение воздействия на окружающую среду. В этой работе наша компания активно взаимодействует с зарубежными и российскими партнерами, делая акцент на внедрении прогрессивных технологий, обеспечивающих высокий уровень промышленной и экологической безопасности. У нас уже есть положительный опыт сотрудничества в формате Фабрики проектного финансирования с командой профессионалов ВЭБ.РФ и Газпромбанка. 

«КуйбышевАзот» последовательно реализует свою стратегию, обеспечивая эффективный рост и устойчивое развитие компании. Реализация проекта по строительству нового комплекса производств также позволит в будущем модернизировать действующее оборудование со снижением воздействия на окружающую среду».

 

Фото:    правительство СО

 

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