Космонавт Корсаков является одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon

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Космонавт Сергей Корсаков, который изначально должен был полететь на "Союзе МС-18" в апреле, является одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов, передает ТАСС.

"Сергей - один из первых претендентов, кто полетит на Crew Dragon, он прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения", - сказал Власов в эфире радио "Комсомольская правда".

В среду Роскосмос сообщил, что космонавт Сергей Корсаков выведен из состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-18", вместо него назначен астронавт NASA Марк Ванде Хай. В дублирующем экипаже вместо Дмитрия Петелина назначена астронавт NASA Энн Макклейн. Запуск "Союза МС-18" запланирован на 9 апреля.

Фото: Роскосмос/ТАСС