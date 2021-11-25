Космический корабль "Прогресс МС-17" успешно затоплен в несудоходном районе Тихого океана

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Космический корабль "Прогресс МС-17" успешно сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Об этом в четверг сообщила в Twitter госкорпорация "Роскосмос", передает ТАСС.

"Грузовой корабль "Прогресс МС-17", отстыковавшийся сегодня днем от МКС, затоплен в несудоходной части Тихого океана", - говорится в сообщении.

"Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля (их не так много) упали на кладбище космических кораблей", - отметили в Роскосмосе, добавив, что теперь миссия корабля завершилась.

Теперь многоцелевой лабораторный модуль готов к стыковке грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ", которая запланирована на 26 ноября в 18:26 мск.

Фото: Роскосмос