Концессионер Минобороны в Самарской области задолжал за электроэнергию около 25 млн рублей

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В сентябре 2020 г. ООО «Самарская тепло-энергосервисная компания» (ООО «СТЭК») получило на условиях концессионного соглашения теплосети и котельные, принадлежащие Министерству обороны РФ, расположенные в Сызрани, Чапаевске, Кинельском, Сызранском, Безенчукском, Красноярском и Волжском районах Самарской области.

Условием соглашения была обязанность ООО «СТЭК» оплачивать содержание полученных объектов теплоснабжения, включая потребление электроэнергии на нужды работы насосного и иного оборудования. Однако за прошедшие месяцы ООО «СТЭК» ни разу не выполнило своих обязательств по оплате потребленной электроэнергии. На конец марта задолженность «СТЭК» достигла 25 млн. рублей. Важно отметить, что до прихода концессионера на имущество Минобороны оплата энергопотребления этих котельных происходила в срок.

ПАО «Самараэнерго» уже обратилось с иском о взыскании задолженности с ООО «СТЭК», а также подготовило обращение в Министерство обороны РФ и иные силовые ведомства с просьбой выяснить причину неплатежей и принять меры к недобросовестному потребителю электроэнергии. В случае продолжения использования электроэнергии без оплаты энергокомпания рассматривает возможность введения ограничений ее подачи злостному неплательщику ООО «СТЭК».

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